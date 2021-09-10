На Туманном Альбионе определили лучшего игрока месяца в элитном дивизионе. Им стал нападающий лондонского Вест Хэма Майкл Антонио.

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Антонио в последний месяц лета провел 3 матча в Премьер-лиге, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. По итогам голосования он опередил латераля Челси Маркоса Алонсо, своего одноклубника Саида Бенраму, хавбека Тоттенхэма Эрика Дайера, полузащитника Эвертона Демарая Грея и нападающего МЮ Мейсона Гринвуда. Для Антонио эта индивидуальная награда – вторая в карьере.

К слову, перед стартом 4-го тура АПЛ Вест Хэм идет на 2-й позиции в дивизионе, отставая от Тоттенхэма на два пункта.

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