АПЛ назвала даты старта и завершения турнира – зимнего перерыва не будет

Первый матч нового сезона АПЛ состоится 12 сентября, сообщает официальный сайт турнира.
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Завершится розыгрыш элитного дивизиона Англии 23 мая 2021 года. Детальное расписание поединков АПЛ будет опубликовано позже. По информации BBC, руководство турнира решило отказаться от зимнего перерыва тз-за плотного расписания.
Напомним, по итогам розыгрыша АПЛ сезона 2019/20, золотые медали турнира завоевал Ливерпуль.
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