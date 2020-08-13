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АПЛ назвала даты старта и завершения турнира – зимнего перерыва не будет

19:39 - Читати українською
АПЛ назвала даты старта и завершения турнира – зимнего перерыва не будет
Манчестер Сити – Ливерпуль / Фото AP

Уже через месяц болельщики чемпионата Англии снова будут болеть за своих любимцев.

Первый матч нового сезона АПЛ состоится 12 сентября, сообщает официальный сайт турнира.

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Завершится розыгрыш элитного дивизиона Англии 23 мая 2021 года. Детальное расписание поединков АПЛ будет опубликовано позже. По информации BBC, руководство турнира решило отказаться от зимнего перерыва тз-за плотного расписания.

Напомним, по итогам розыгрыша АПЛ сезона 2019/20, золотые медали турнира завоевал Ливерпуль.

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