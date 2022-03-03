Похоже, жители страны-агрессора будут скоро смотреть футбол высокого уровня разве что в своих снах и воспоминаниях.

АПЛ могут не транслировать в России

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс подтвердил, что действие контракта о показе поединков чемпионата Англии на территории России может быть прекращено досрочно. Об этом сообщил журналист Саймон Стоун в Twitter.

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"Безусловно, этот вопрос изучается. Мы сейчас занимаемся этим. Очень внимательно рассматриваем вопрос о расторжении соглашения или его приостановлении", – приводит журналист ответ руководителя АПЛ.

Напомним, после начала войны в Украине Россия и ее футбол получили серьезные санкции. Отобрано право на финал ЛЧ, клубы и сборные отстранены от международных матчей, тренеры с игроками убегают из страны-агрессора, а российские олигархи потеряли миллионы долларов.

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