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АПЛ может получить еще два месяца для завершения сезона, если пойдет на серьезные жертвы

19:21 4 Читати українською
АПЛ может получить еще два месяца для завершения сезона, если пойдет на серьезные жертвы
Манчестер Юнайтед терпит поражение от Астаны в матче Лиги Европы / Фото из открытых источников

УЕФА пытается найти компромиссные варианты, чтобы удовлетворить все заинтересованные стороны процесса.

Английская премьер-лига может продлить сезон на 2 месяца, если откажется от одного из мест в Лиге Европы, сообщает издание The Telegraph.

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Поскольку возобновление сезона в Англии в связи с пандемией коронавируса было перенесено на май, чемпионат вряд ли будет завершено до 30 июня, как того хочет Союз европейских футбольных ассоциаций. В то же время и УЕФА не планирует переносить отборочные матчи Лиги Европы в угоду АПЛ. Второй раунд квалификации Лиги Европы, в котором должна принять участие команда, занявшая седьмое место в чемпионате Англии, начнется во второй половине июля.

Таким образом, если АПЛ откажется от места в Лиге Европы для 7-й команды, то сможет получить дополнительно до двух месяцев для завершения сезона, поскольку остальные шесть клубов, участвующих в еврокубках, не будут задействованы в международных играх до сентября.

Интересно, что попадание в групповую стадию Лиги Европы приносит клубам менее трех миллионов фунтов стерлингов, а победа в соревновании – менее 8 миллионов.

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