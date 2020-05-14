АПЛ может перенести возобновление сезона – известна новая дата

Английская Премьер-лига ищет оптимальную дату для рестарта сезона-2019/20.

Возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона АПЛ может быть перенесено как минимум на 19 июня, сообщает Telegraph.

АПЛ готова отказаться от завершения сезона на нейтральных стадионах – известны условия

Ранее в СМИ появилась информация, что сезон должен возобновиться 12 июня. Новая дата связана с опасениями, высказанными на собрании капитанов и тренеров команд АПЛ, что клубам не хватит времени на подготовку. Именно поэтому руководство лиги готово перенести дату возобновления.

Напомним, недавно правительство Великобритании позволило с 1 июня проводить в стране спортивные мероприятия без зрителей. На момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров.

Найгірший трансфер в історії АПЛ – як легенду Ліверпуля пошили в дурні, видавши себе за володаря "Золотого м'яча"