Пандемия коронавируса не позволяет свободно дышать ни одному клубу Европы, в том числе и командам з АПЛ.

Английские клубы обсуждают критерии возможного прекращения сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

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В частности, в течение последних нескольких недель командами разрабатываются новые правила, согласно которым сезон будет прекращено из-за пандемии. В случае, если к моменту остановки чемпионата 2020/21 команды сыграют 2/3 или 3/4 от общего числа матчей, кампания будет признана досрочно завершеной. В других случаях сезон может быть просто аннулирован.

BBC отмечает, что если сезон окажется под угрозой остановки в декабре, когда будет сыграно около 45% матчей, кампанию, скорее всего, будет отменено.

Напомним, прошлый сезон АПЛ был приостановлен в марте после 29 туров через начало распространения коронавируса. Английские клубы доигрывали сезон в июне и июле, а чемпионом стал Ливерпуль.

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