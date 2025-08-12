Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Украинец стал четвертым игроком из защиты "вишен", который сменил клуб этим летом.

Забарный впервые встретился с новыми партнерами – ПСЖ показал видео приема украинца и отлета на Суперкубок Европы

В твиттере АПЛ появился пост сразу после объявления о переходе Забарного в ПСЖ: "Улицы не забудут эту оборону Борнмута, все игроки которой этим летом перешли в другие клубы"

Напомним, ранее Дин Хёйсен перебрался за 62,5 миллиона в Реал, Милош Керкез – за 46,9 миллиона в Ливерпуль, а Кепа Аррисабалага выступал на правах аренды и уже успел стать полноценным игроком Арсенала.

