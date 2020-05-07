АПЛ хочет запретить командные празднования, обмен футболками и плевки

Футбольная Англия постепенно готовится к возобновлению сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

АПЛ разработала новые правила поведения футболистов, которые будут действовать после возобновления сезона, сообщает The Telegraph. Лига собирается запретить футболистам плевки, обмен футболками после матчей, совместное использование бутылок с водой и командные празднования забых голов.

Клубы АПЛ могут сорвать возобновление сезона в Англии

Эти меры будут обсуждаться в рамках планов по возобновлению сезона АПЛ в следующем месяце с целью снизить риск распространения коронавируса. Отмечается, что эти правила могут быть введены на срок до 12 месяцев.

Сезон АПЛ был прекращен 13 марта из-за пандемии коронавируса. В чемпионате Англии осталось провести 92 игры. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя Великобритания вышла на первое место по количеству смертей в Европе от коронавируса. Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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