АПЛ вернулась к идее, которую последние несколько лет не удавалось организовать из-за пандемии. Уже следующим летом английские клубы могут провести мини-турнир в США, сообщает The Athletic.

Арсенал без Зинченко выиграл сумасшедший матч и сохранил лидерство в АПЛ, МЮ поделил очки с Ньюкаслом

По информации источника, предварительно матчи должны состояться в конце июля. Это будут не просто товарищеские встречи, а полноценный турнир под брендом АПЛ. Ожидается, что участие примут 6 клубов, которые будут вести борьбу в двух группах.

Такой шаг, по мнению АПЛ, повысит интерес к английскому футболу за океаном и позволит получить дополнительную прибыль. Лига ожидает новые спонсорские контракты и еще больше денег от продажи прав на телетрансляцию чемпионата Англии в США.

Ливерпуль нанес Ман Сити первое поражение в сезоне: Салах – герой, Клопп круто подготовился и сдержал Холанда