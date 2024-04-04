Значительные наказания в виде снятия очков для Эвертона и Ноттингем Форест – в сочетании с тихим январским трансферным окном, когда клубы не решались перерасходовать средства и подвергаться санкциям – заставили многих чиновников считать, что Правила прибыли и устойчивого развития (PSR) лиги не соответствуют своему назначению.

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Как сообщает Daily mail, руководство АПЛ рассматривает возможность отмены отчисления очков и введения налога на роскошь в стиле НБА. Лига опасается, что лучшие игроки могут уйти, если их зарплата будет ограничена.

Налог на роскошь в НБА – штраф, который команды выплачивают в казну НБА за превышение потолка зарплат. Налог должен наказывать клубы за перерасход средств, причем размер штрафа будет увеличиваться в зависимости от их расходов. Однако клубы, по-прежнему, могут свободно тратить деньги, если захотят.

Собранные средства, которые могут исчисляться десятками миллионов, затем перераспределялись бы между теми клубами Премьер-лиги, которые придерживаются правил. Часть штрафов может даже попасть в "чрезвычайный фонд" для помощи клубам EFL, которые оказались в финансовой опасности.

Обсуждается также система "якорей". Это форма ограничения зарплат, когда сумма, которую может потратить любой клуб, напрямую связана с расходами на заработную плату клуба, находящегося в нижней части таблицы. Например, если Шеффилд Юнайтед займет последнее место с годовым фондом заработной платы в 50 миллионов фунтов стерлингов, то каждый клуб сможет потратить на следующий сезон сумму, кратную этой цифре. Опять же, если клуб нарушает этот лимит, он платит штраф.

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Есть и другие финансовые вопросы, которые обсуждаются на собраниях в конце сезона. Некоторые клубы хотят изменить финансовые правила таким образом, чтобы в течение трехлетнего отчетного периода учитывались только расходы на игроков (покупка и зарплаты) и тренерский состав.

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