Брентфорд отклонил предложение Ньюкасла по Виссу в размере 25 млн фунтов стерлингов, информирует журналист Бен Джейкобс. Сообщается, что "сороки" на этом не остановятся – они готовы сделать "пчелам" улучшенное предложение – на сумму более 30 млн фунтов.

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Сообщается, что боссы Ньюкасла настроены оптимистично относительно трансфера Висса. Сейчас форвард Брентфорда находится в Лондоне и ведет переговоры о своем будущем. Он открыт к переходу как в Ньюкасл, так и в Тоттенхэм, который также проявляет к нему интерес.

В сезоне 2024/25 Висса сыграл 39 матчей, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее Брентфорд уже продал Ньоргора в Арсенал и Мбеумо в Манчестер Юнайтед. Также клуб покинул главный тренер Томас Франк.

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