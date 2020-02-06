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АПЛ анонсировала даты закрытия трансферного окна и старта нового сезона Премьер-лиги

14:48 24 Читати українською
АПЛ анонсировала даты закрытия трансферного окна и старта нового сезона Премьер-лиги
Хосеп Гвардиола / Фото Marca

Наконец-то клубы чемпионата Англии не будут чувствовать себя униженными по сравнению с другими топ-лигами.

Клубы Премьер-лиги проголосовали за продоление летнего трансферного окна в Англии. Уже в 2020-м окно закроется 1 сентября, а не за день до старта чемпионата, как несколько предыдущих сезонов, сообщает официальный сайт турнира.

"Манчестер Сити не хватило одного трансфера, чтобы продолжить доминирование в АПЛ", – легенда клуба Ричардс

Также стало известно, что новый сезон в Англии начнется традиционно в начале августа, а именно 8-го числа.

Напомним, на Туманном Альбионе уже несколько лет пытались согласовать трансферное окно, чтобы оно совпадало по датам с другими ведущими лигами.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

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