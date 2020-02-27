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АПЛ анонсировала создание Зала славы – туда будут попадать только за особые заслуги

18:59 54 Читати українською
АПЛ анонсировала создание Зала славы – туда будут попадать только за особые заслуги
АПЛ готовится к открытию Зала славы / Фото из открытых источников

На легендарных игроков АПЛ ждут особые почести.

Руководство английской Премьер-лиги объявило о создании Зала славы, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Попасть в символический клуб смогут лишь те футболисты, которые уже закончили карьеру. Учитываться будут их выступления только в английском первенстве.

"С 1992 года АПЛ стала убежищем для футболистов мирового уровня, которые год за годом дарили нам захватывающее зрелище. Место в Зале славы зарезервировано только для лучших", – заявил исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.

Имена двух первых членов Зала славы будут объявлены уже 19 марта. Тогда же будет представлен шорт-лист игроков, за которых смогут проголосовать болельщики.

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