Ливерпуль одолел Астон Виллу и оторвался на 5 очков от Ман Сити, который сенсационно проиграл Брайтону. "Чайки" поднялись в зону ЛЧ. Вилла за эту ЛЧ расплачивается сейчас, не выигрывая три тура АПЛ подряд.

Арсенал продлил безвыигрышную серию, расписав ничью с Челси – Мудрик разогнал несколько атак, Зинченко не выпустили

Борнмут Забарного отдал 3 очка Брентфорду Ярмолюка – они соседи в середине таблицы. Эвертон Миколенко значительно ниже и имеет всего 4 очка запаса над зоной вылета. Вулверхэмптон наконец-то одержал первую победу, но остается в тройке худших с Ипсвичем и Саутгемптоном, который и выступил спонсором праздника "волков".

В воскресенье Ипсвич сенсационно обыграл Тоттенхэм, одержав свою первую победу в АПЛ после возвращения. Это позволило "трактористам" набрать 8 очков, "шпоры" же с 16 баллами остались десятыми. Манчестер Юнайтед разбил Лестер и расположился на 13 месте с 15 баллами – отрыв от топ-4 составляет лишь 4 пункта. "Лисы" с 10 баллами остались пятнадцатыми. А Ньюкасл остановил победное шествие Ноттингема, опустив его на пятую строчку (19 пунктов). У "сорок" 18 баллов и восьмое место.

Челси и Арсенал разошлись миром в центральном матче тура (1:1) – оба лондонских клуба расположились в топ-4, набрав по 19 очков.