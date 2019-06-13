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АПЛ 2019/20: известно расписание центральных матчей турнира с участием топ-6 команд

13:53 81 Читати українською
АПЛ 2019/20: известно расписание центральных матчей турнира с участием топ-6 команд
Арсенал – Ливерпуль / Фото Reuters

В чемпионате Англии ожидается жаркий август.

Старт нового сезона чемпионата Англии порадует болельщиков топовыми матчами.

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Сразу 4 поединка между представителями топ-6 АПЛ (Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм, Арсенал и Манчестер Юнайтед) состоятся в августе.

Портал RB Football представил список центральных поединков первенства.

Напомним, сезон АПЛ 2019/20 начнется 9 августа.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Арсенал Арсенал Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Манчестер Сити Манчестер Сити АПЛ
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