Анже – Лион – 1:2 – видео голов и обзор матча

Соперник Шахтера Лион в матче 11 тура Лиги 1 победил на выезде Анже. Смотрите видео голов и обзор матча.

В матче 10 тура Лиги 1 Анже дома принимал Лион. В 1 тайме защитник хозяев Исмаэль Траоре получил прямую красную карточку за грубую игру.

Соперник Шахтера Лион на выезде победил Анже

Во второй половине встречи гости открыли счет усилиями Хуссема Ауара на 63-й минуте. На 87-й минуте Мемфис Депай удвоил преимущество Олимпика, но почти сразу Анже отыграл один гол усилиями Кристиана Лопеса.

Лион после 11 туров находится на 4 строчке и имеет 20 очков. Анже 11-й с 12 очками.

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Франция. Лига 1, 11 тур

Анже – Лион – 1:2

Голы: Лопес, 89 – Ауар, 63, Депай, 89

Удаление: И. Траоре (Анже), 34