Антверпен – Генк – 1:0 – видео гола и обзор матча

Во втором туре чемпионской группы чемпионата Бельгии Антверпен принимал Генк Руслана Малиновского.
Чемпионат Бельгии, чемпионская группа, 2 ту
Антверпен – Генк – 1:0
Гол: Рафаелов: 4
Во втором туре чемпионской группы чемпионата Бельгии Антверпен принимал Генк Руслана Малиновского. Украинец традиционно вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут матча.
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Хозяева вышли вперед уже в дебюте встречи – Рафаэлов забил 4-й минуте матча, кроме того Антверпен имел еще несколько моментов. Генк отыграться во втором тайме так и не смог.
После этого поражения Генк остался на 1 месте в турнирной таблице чемпионской группы чемпионата Белиги с 35 очками в активе, Антверпен поднялся на 4 место, обогнав Андерлехт Макаренко.