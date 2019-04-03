Антверпен – Генк – 1:0 – видео гола и обзор матча

Во втором туре чемпионской группы чемпионата Бельгии Антверпен принимал Генк Руслана Малиновского.

Чемпионат Бельгии, чемпионская группа, 2 ту

Антверпен – Генк – 1:0

Гол: Рафаелов: 4

Во втором туре чемпионской группы чемпионата Бельгии Антверпен принимал Генк Руслана Малиновского. Украинец традиционно вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут матча.

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Хозяева вышли вперед уже в дебюте встречи – Рафаэлов забил 4-й минуте матча, кроме того Антверпен имел еще несколько моментов. Генк отыграться во втором тайме так и не смог.

После этого поражения Генк остался на 1 месте в турнирной таблице чемпионской группы чемпионата Белиги с 35 очками в активе, Антверпен поднялся на 4 место, обогнав Андерлехт Макаренко.