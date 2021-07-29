Пасуш де Феррейра на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего защитника Динамо и ряда других клубов Антунеша.

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Контракт рассчитан на 2 года, однако клуб не разглашает его условия перехода из лиссабонского Спортинга. Свою карьеру он начал в составе Фремунде, после чего перешел в Пасуш де Феррейра, а также успел поиграть за Рому, Лечче и Ливорно в Италии, Малагу и Хетафе в Испании, киевское Динамо, Панионис и Лейшоеш.

В прошлом сезоне Антунеша сыграл за Спортинг 13 матчей во всех соревнованиях, записав в свой актив ассист.

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