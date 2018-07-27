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Антонов тренируется с Днепром

23:22 10 Читати українською
Антонов тренируется с Днепром
Алексей Антонов / ФК Халадаш

Форвард Алексей Антонов тренируется вместе с Днепром и забил в матче с запорожским Голкипером.

Днепр на своем официальном сайте сообщил о незапланированном спарринге с запорожским клубом Голкипер.

Днепр официально понижен в классе

Подопечные Александра Поклонская победили со счетом 3:0, а второй мяч забил нападающий Алексей Антонов.

Футболист в Украине выступал за Металлист, Зарю, Ильичевец, Днепр, Кривбасс и Черноморец.

Напомним, Днепр этим летом потерял профессиональный статус из-за задолженностей.

Днепр планирует принимать участие в аматорской лиге

Теги
Вторая лига Алексей Антонов Алексей Антонов Днепр Днепр
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