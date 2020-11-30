"Доволен хорошими отзывами обо мне, но сейчас играю за Шахтер. У меня контракт на несколько лет. Если перейду в топ-клуб – буду счастлив. Но сейчас я должен думать о выступлениях за "горняков".

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Это очень хороший клуб для роста. Здесь очень хорошо работают с молодежью. Кроме того, в команде много бразильцев, а тренер из Португалии. Он очень помогает такому молодому игроку, как я.

Талант очень важен, но еще большее значение имеет работа. Моя позиция – центральный полузащитник. Здесь я всегда играл", – цитирует Антонио Mundo Deportivo.

Напомним, 20-летний бразилец присоединился к Шахтеру в 2019-м, перейдя с португальского Эшторила.

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