– Поздравляем с победой и голом! Это взятие ворот стало для тебя самым эффектным в Шахтере?

– Спасибо! Счастливы победить. Игра была очень сложной, соперник действовал закрыто и не предоставлял свободные зоны. Уверен, это мой лучший гол в Шахтере, довольный завершением атаки. Также радуюсь, что смог помочь команде.

Красота Антонио и красная Де Дзерби в видеообзоре матча Шахтер – Рух – 2:0

– Знали ли до поединка, что Рух будет играть в закрытый футбол? Что шло не так до первого гола?

– Действительно, почти каждый соперник в чемпионате закрывается против нас в обороне, поэтому игра была сложной и не удавалось отличиться до 86-й минуты. Хорошо, что в конце сумели забить два таких важных мяча.

– Во втором тайме было много стычек и эмоций. Чем это обусловлено?

– Это составляющие игры. Такое бывает, все хорошо. Направляемся к своей цели!

– Команда одержала победу благодаря характеру. Теперь в хорошем настроении подходите к Интеру?

– С первых минут хотели забить, но не получалось. В этом есть заслуга Руха, который перекрывал зоны и закрывался в обороне. Счастливы, что забили два мяча и победили. Впереди большой вызов и важный поединок. Будем старательно работать, чтобы одержать желаемую победу в противостоянии с Интером, – резюмировал Антонио в комментарии официальному сайту Шахтера.

Шахтер перед Интером дожал Рух, оставив Динамо впереди – шедевр Антонио и удаление Де Дзерби в 300-м матче