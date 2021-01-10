Полузащитник Шахтера Маркос Антонио потренировался в спортзале, а в Instagram донецкого клуба появился целый фотоотчет из занятия бразильца.

Попов поразил физической формой перед началом сборов Динамо

Фотографии с 20-летним хавбеком выглядят довольно эффектно, но болельщиков удивило, почему Маркос тренируется в защитной маске, что и обсуждается в комментариях к фото.

Напомним, первый сбор Шахтера начнется уже 17 января. В прошлом сезоне УПЛ Антонио провел 10 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"