Антонио активно готовится к сборам Шахтера – фаны удивляются чрезмерным мерам безопасности
17:54 - Читати українською
Даже в отпуске футболисты Шахтера пытаются поддерживать форму.
Полузащитник Шахтера Маркос Антонио потренировался в спортзале, а в Instagram донецкого клуба появился целый фотоотчет из занятия бразильца.
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Фотографии с 20-летним хавбеком выглядят довольно эффектно, но болельщиков удивило, почему Маркос тренируется в защитной маске, что и обсуждается в комментариях к фото.
Напомним, первый сбор Шахтера начнется уже 17 января. В прошлом сезоне УПЛ Антонио провел 10 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.
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