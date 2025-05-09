"Я немного уставший, но счастливее, чем уставший. Очень хороший праздник. Мы знали, насколько сложным будет матч. Мы должны насладиться этим моментом, тем, что вышли в финал.

Шедевральный штрафной Антони в видеообзоре матча Фиорентина – Бетис – 2:2

Я чувствую себя очень счастливым. Моя семья знает, через что мы прошли три-четыре месяца назад, чтобы сегодня переживать этот момент. Я живу, как во сне. В моей личной жизни произошло много всего. Сейчас все изменилось, и я благодарю Бога за все. Я много плакал вместе с мамой, с женой, с братьями... Мы пережили очень тяжелые времена.

Когда матч закончился – эмоции... радость и облегчение, потому что, как я уже говорил, я пережил очень сложные моменты, сейчас все изменилось, я счастлив. Я проживаю очень хороший, невероятный период.

В полуфинале идет борьба на грани. Я забил, потом мы пропустили дважды, но главное – быть вместе. Эта команда, этот штаб – невероятны. Они каждый день это доказывают, как и эта раздевалка. Все едины.

Это было очень тяжело, но мы добрались до финала", – цитирует Антони Marca.

Бетис пробился в финал Лиги конференций, где сыграет против Челси.

Antony couldn't hold back the tears after helping Betis reach the UECL final... What it means ? pic.twitter.com/ixvczdG0vv — 433 (@433) May 8, 2025

Бетис вышел в финал Лиги конференций – Антони стал героем, магии "нового спортдира" оказалось недостаточно