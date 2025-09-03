Антони отдал предпочтение Бетису перед Баварией, информирует El Desmarque. В последний день трансферного окна мюнхенский клуб предложил Манчестер Юнайтед 30 млн евро, и "красные дьяволы" приняли это предложение. Самому Антони мюнхенцы предложили контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Однако сам вингер хотел продолжить карьеру только в Бетисе. Он отказался от трансфера в топ-клуб Бундеслиги из-за того, что не хотел нарушать данное обещание Бетису.

Изначально Бетис рассматривал только аренду вингера, но в итоге принял требования Манчестер Юнайтед о полноценном трансфере.

