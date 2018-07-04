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Антон Кравченко покинул Карабюкспор

07:30 17 Читати українською
Антон Кравченко покинул Карабюкспор
Антон Кравченко / Footboom

Украинский защитник Антон Кравченко прекратил сотрудничество с турецким Карабюкспором.

26-летний защитник ушел из турецкого клуба, сообщает Footboom.

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Украинец стал игроком Карабюкспором только в январе. В сезоне 2017/18 он успел провести 16 матчей в турецкой Суперлиге, но не помог новому клубу избежать вылета.

Ранее Карабюкспор покинули другие легионеры из Украины – вратарь Александр Рыбка и хавбек Андрей Близниченко. Антон Кравченко является воспитанником Днепра. Также он выступал за Нефтяник-Укрнефть, Волынь, Гелиос, Титан, Сталь из Каменского и донецкий Олимпик.

Теги
Антон Кравченко Антон Кравченко Карабюкспор Карабюкспор Турция
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