Антон Кравченко покинул Карабюкспор

Украинский защитник Антон Кравченко прекратил сотрудничество с турецким Карабюкспором.

26-летний защитник ушел из турецкого клуба, сообщает Footboom.

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Украинец стал игроком Карабюкспором только в январе. В сезоне 2017/18 он успел провести 16 матчей в турецкой Суперлиге, но не помог новому клубу избежать вылета.

Ранее Карабюкспор покинули другие легионеры из Украины – вратарь Александр Рыбка и хавбек Андрей Близниченко. Антон Кравченко является воспитанником Днепра. Также он выступал за Нефтяник-Укрнефть, Волынь, Гелиос, Титан, Сталь из Каменского и донецкий Олимпик.