Антон Кравченко: Олимпик начал чемпионат не так, как хотелось бы

Защитник Олимпика Антон Кравченко поделился ожиданиями от матча против Зари прокомментировал начало сезона для донецкого клуба.

"Начало чемпионата выдалось не совсем таким, каким нам хотелось бы его видеть. Скажу так – стартовали мы средне. Могли брать больше очков в матчах с львовскими командами, не должны были проигрывать в Одессе. Но имеем то, что имеем, поэтому и находимся в середине таблицы.

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Взаимопонимание с Гришко у нас на хорошем уровне. Быстро привыкать друг к другу не пришлось. Надеюсь, с каждым матчем будем прибавлять и взаимодействовать еще лучше. При этом не забывайте, что у нас есть конкуренция в команде. Молодые Игорь Снурницын и Сергей Мелинишин тоже стремятся себя показать и завоевать место в составе.

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Однозначно, луганчане все так же сильны. Думаю, что сейчас они все силы направляют на Лигу Европы, а со временем прибавят и в чемпионате. Но нам не стоит обращать внимание на не самый удачный старт «Зари» в сезоне и их участие в еврокубках. Расслабляться нельзя, ведь год назад мы были в такой же ситуации, приехали в Запорожье после тяжелого вояжа в Грецию и выиграли у Зари со счетом 2:0", – цитирует Кравченко официальный сайт Олимпика.