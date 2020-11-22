Антирекорд Арсенала за 34 года в видеообзоре матча против Лидса
Арсенал сыграл вничью против Лидса в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Микель Артета перед матчем заявил, что выучил стиль Марсело Бьелсы. Похоже, наставник Арсенала не лукавил, ведь его команда сумела не пропустить, причем проведя почти весь второй тайм в меньшенстве.
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Правда, забить "канониры" также не смогли. После 9 туров у лондонцев лишь 9 забитых мячей. Это антирекорд команды за последние 34 года. В последний раз Арсенал был настолько беззубым в атаке в начале сезона еще во время кампании 1986/87, когда после 9 туров было забито 6 голов.
Добавим, что теперь в активе Арсенала 13 зачетных пунктов и 11-я строка турнирной таблице АПЛ. У Лидса на два очка меньше.
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