Микель Артета перед матчем заявил, что выучил стиль Марсело Бьелсы. Похоже, наставник Арсенала не лукавил, ведь его команда сумела не пропустить, причем проведя почти весь второй тайм в меньшенстве.

Пепе получил удаление за удар соперника головой – видео брутального фола нападающего Арсенала

Правда, забить "канониры" также не смогли. После 9 туров у лондонцев лишь 9 забитых мячей. Это антирекорд команды за последние 34 года. В последний раз Арсенал был настолько беззубым в атаке в начале сезона еще во время кампании 1986/87, когда после 9 туров было забито 6 голов.

Добавим, что теперь в активе Арсенала 13 зачетных пунктов и 11-я строка турнирной таблице АПЛ. У Лидса на два очка меньше.

Арсенал в меньшинстве удержал ничью с Лидсом, Вест Хэм без Ярмоленка минимально одолел Шеффилд Юнайтед