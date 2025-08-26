"Я хочу искренне попросить прощения у своих товарищей по команде и болельщиков. Я не имел злого умысла, просто неправильно подобрал момент для подката. Я также хочу извиниться у Вирджила, я бы никогда не хотел намеренно нанести кому-то вред таким образом. Мы поговорили после игры, и он все понял.

Что еще важнее, я очень горжусь тем, как мы играли сегодня вечером. Атмосфера, которую создали болельщики, делает Сент-Джеймс Парк особенным. Я люблю этот клуб и вернусь лучшим. До встречи", – написал Энтони Гордон в Instagram.

Напомним, что Гордон получил прямую красную карточку в конце первого тайма игры против Ливерпуля. Вирджил ван Дейк чудом избежал травмы после опасного подката 24-летнего англичанина. Без Гордона Ньюкасл проиграл мерсисайдцам со счетом 2:3. Теперь Энтони грозит 3-матчевая дисквалификация.

Shocking challenge from Anthony Gordon. Immature, too caught up in the 'noise'. Can't argue with a red. pic.twitter.com/qxNIt24Np2 — This Is Anfield (@thisisanfield) August 25, 2025

