Иньиго Мартинес на протяжении всего сезона придумывает приключения на голову Барселоны.

Апелляционный комитет огласил вердикт по мотивам скандального матча Барселона – Осасуна, который состоялся еще 27 марта.

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На поле каталонцы разбили соперника 3:0, однако памплонцы пытаются достичь аналогичного успеха в кабинетах. Осасуна убеждена, что Иньиго Мартинес не имел права участвовать в этой игре, поскольку не отбыл минимальный регламентированный срок восстановления после травмы в сборной. "Рохильос" требовали выписать Барселоне техническое поражение, но Дисциплинарный комитет RFEF месяц назад стал на сторону "кулес".

Нынешнее решение Апелляционного комитета дублирует предыдущее – без наказания для каталонцев, информирует Mundo Deportivo. Если Осасуна упорно продолжит стоять на своем, то еще может обратиться в TAD (Спортивный административный суд Испании), однако шансы на успех так же минимальны.

Между тем Иньиго вляпался в еще один скандал. Защитник Барселоны рискует получить длительную дисквалификацию за плевок в сторону Франческо Ачерби во время проигранного полуфинала ЛЧ против Интера.

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