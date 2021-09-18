18-летний испанец гвинейского происхождения не собирается переходить в Манчестер Сити, информирует Mundo Deportivo. Агент юного форварда Жорже Мендеш прилетал в Барселону, чтобы лично объяснить Фати все нюансы деликатного финансового положения "блаугранас". Однако Ансу готов остаться на Камп Ноу несмотря на все.

Более того, уже вскоре Барса начнет переговоры с Фати о продлении контракта, который заканчивается летом 2022-го. Ожидается, что один из талантливейших проспектов планеты подпишет новое 5-летнее соглашение.

Напомним, что Ансу не выходил на поле с ноября прошлого года из-за травмы мениска. Его возвращение запланировано на конец сентября.

"Ви мене розчарували": Лапорта оскаженів після ганебної поразки Барселони – Мессі та Ко дісталося у роздягальні