Тренерский штаб "сине-гранатовых" во главе с Рональдом Куманом накануне матча Ла Лиги против Леванте получил действительно хорошую новость.

В заявку на поединок 7-го тура Примеры тренеры каталонцев включили 20 игроков, сообщает пресс-служба клуба. В ней нашлось место для Ансу Фати.

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18-летний вингер "блаугранас" наконец залечил травму мениска и полноценно готовился с основной группой. Последний раз талант выходил на футбольное поле еще 7 ноября 2020 года во встрече против Бетиса.

Барселона даже записала отдельный видеоролик с Фати. В нем Ансу сообщает хорошую новость для фанатов: "Кулес, я вернулся".

К слову, поединок против Леванте состоится уже завтра, 26 сентября. По слухам, именно эта встреча будет решающей для Рональда Кумана, которому прочат отставку.

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