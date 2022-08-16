Анри встал на защиту Мбаппе, который превратился в капризную звезду ПСЖ
Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри считает, что Килиан Мбаппе имеет право требовать для себя привилегированное место.
"Это его место. Ему, конечно, придется показать свой лучший уровень, как он это делал с самого начала. Но ему нечего кому-то доказывать. Тренер должен найти способ сыграть с тремя [Месси, Неймаром, Мбаппе] и сделать их счастливыми…
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У ПСЖ всегда есть споры, проблемы. Они выиграли 5:2, и мы говорим о Мбаппе. В прошлом году это был Неймар. Так будет всегда – это ПСЖ", – сказал Анри для Amazon Prime Video.
Напомним, Мбаппе пропустил старт сезона из-за травмы, а возвращение в матче с Монпелье завершилось скандалом. Килиан показательно рассердился на партнеров по команде и требует у руководства ПСЖ, чтобы Неймара продали в другой клуб.
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