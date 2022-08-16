"Это его место. Ему, конечно, придется показать свой лучший уровень, как он это делал с самого начала. Но ему нечего кому-то доказывать. Тренер должен найти способ сыграть с тремя [Месси, Неймаром, Мбаппе] и сделать их счастливыми…

ПСЖ разработал план, чтобы помирить Мбаппе и Неймара

У ПСЖ всегда есть споры, проблемы. Они выиграли 5:2, и мы говорим о Мбаппе. В прошлом году это был Неймар. Так будет всегда – это ПСЖ", – сказал Анри для Amazon Prime Video.

Напомним, Мбаппе пропустил старт сезона из-за травмы, а возвращение в матче с Монпелье завершилось скандалом. Килиан показательно рассердился на партнеров по команде и требует у руководства ПСЖ, чтобы Неймара продали в другой клуб.

"Токсичное поведение, заменил бы его сразу": Мбаппе шокировал психами в первом матче сезона и разгневал Неймара