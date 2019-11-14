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Анри возглавил Монреаль Импакт

15:44 70 Читати українською
Анри возглавил Монреаль Импакт
Тьерри Анри / Фото из открытых источников

Легенда французского футбола Тьерри Анри возглавил клуб МЛС.

Монреаль Импакт назначил Тьерри Анри главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

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Команда из МЛС заключила соглашение с французским специалистом на 2 года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, последним местом работы 42-летнего Анри был Монако, откуда специалиста уволили через три месяца после назначения.

Прошлый сезон МЛС Монреаль Импакт завершил на 9-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Мир Монреаль Импакт Монреаль Импакт Монако Монако МЛС Тьерри Анри Тьерри Анри
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