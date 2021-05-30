Анри вернется к тренерской деятельности на Евро-2020
20:30 - Читати українською
Легенда сборной Франции Тьерри Анри будет работать тренером на континентальном первенстве.
Тьерри Анри вернется в тренерский штаб сборной Бельгии, с которым поедет на Евро-2020, сообщает официальный сайт местной федерации.
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Французский специалист имеет опыт работы в этой команде, он был асистентом главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса в 2016-2018 годах. Последним клубом 43-летнего Анри был канадский Монреаль.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Бельгии встретится с Данией, Финляндией и Россией.
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