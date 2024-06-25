Анри ведёт переговоры о назначении главного тренера европейской сборной
Легендарный бывший нападающий Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри может возглавить сборную Уэльса.
Анри близок к тому, чтобы стать преемником Роба Пейджа в сборной Уэльса. Как информирует ВВС, у 46-летнего специалиста есть особая связь с этой страной – именно в Уэльсе француз обучался на тренерских курсах. Сообщается, что представители местной ассоциации хотят пригласить тренера с громким именем, как они это сделали в случае с Райаном Гиггзом в 2018 году.
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Ранее Валлийская ассоциация футбола уволила Пейджа после 3,5 лет работы. Это случилось после того, как "драконы" не смогли пробиться на Евро-2024.
У самого Анри есть опыт работы главным тренером в Монако, Монреаль Импакт и сборной Франции U-21. Сейчас он готовится возглавить олимпийскую сборную своей страны на Играх в Париже в следующем месяце.
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