toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Анри: У Чигринского была волшебная левая нога

17:05 3 Читати українською
Анри: У Чигринского была волшебная левая нога
Дмитрий Чигринский в Барселоне / Соцсети

Бывший нападающий Барселоны Тьерри Анри рассказал об интересном случае, который произошел с украинцем Дмитрием Чигринским.

"Мы играли против Осасуны, которая плохо защищалась в зоне Хави. В тот день вышел Чигринский с его очень хорошей левой. Правой он тоже хорошо играл, но левая – просто волшебная.

Чигринский назвал причину своего провала в Барселоне

Мы должны были отдавать мяч ему, а он – доставлять Хави. Но Дмитрий пару раз закинул на Златана. Ибра с такого паса почти забил, но Пеп снял Чигринского в перерыве – из-за того, что это разрушает модель", – цитирует Анри Goal.com.

"Чігра!" – Гвардіола біжить до мене через увесь зал". В гостях у батьків єдиного українця, який грав із Мессі

Напомним, что Дмитрий Чигринский выступал за Барселону в 2009-2010 годах. В составе каталонцев сыграл 12 матчей, но забитыми мячами не отметился.

Теги
Испания Тьерри Анри Тьерри Анри Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
30
мин
Украина
19:30
Турция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук