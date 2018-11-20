Анри: У Чигринского была волшебная левая нога

Бывший нападающий Барселоны Тьерри Анри рассказал об интересном случае, который произошел с украинцем Дмитрием Чигринским.

"Мы играли против Осасуны, которая плохо защищалась в зоне Хави. В тот день вышел Чигринский с его очень хорошей левой. Правой он тоже хорошо играл, но левая – просто волшебная.

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Мы должны были отдавать мяч ему, а он – доставлять Хави. Но Дмитрий пару раз закинул на Златана. Ибра с такого паса почти забил, но Пеп снял Чигринского в перерыве – из-за того, что это разрушает модель", – цитирует Анри Goal.com.

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Напомним, что Дмитрий Чигринский выступал за Барселону в 2009-2010 годах. В составе каталонцев сыграл 12 матчей, но забитыми мячами не отметился.