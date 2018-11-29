Анри: Теперь можем сосредоточиться на чемпионате Франции

Главный тренер Монако Тьерри Анри поделился мыслями после поражения от мадридского Атлетико (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы выглядели скромно в первом тайме. Быстрый гол соперника только ухудшил положение дел. После разговора в перерыве мы стали более активными. Игроки пытались атаковать и чаще идти вперед. У нас было больше опасных моментов и ударов.

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Я доволен игрой молодых игроков. Бьянконе хорошо сыграл на своем фланге, Массенжо был конструктивным в центре поля после перерыва. Молодые игроки выполнили тот объем работы, который должны были сделать. Проблемой не стало то, что довольно много молодежи появилось на поле одновременно. Во втором тайме я не заметил разницы в возрасте.

Мы покидаем этот турнир и можем сосредоточиться на чемпионате. В матчах с Монпелье и Амьеном развернется настоящая баталия. Я стараюсь максимально сбалансировать команду, учитывая состояние игроков", – цитирует Анри официальный сайт Монако.

Отметим, что после поражения от мадридского Атлетико потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной. Во французской Лиге 1 монегаски идут на предпоследней строчке и на два очка отстают от спасительной позиции.