"Анри сказал мне заткнуться", – соперник Динамо в Лиге Европы вспомнил конфликт со знаменитым французом

Нападающий Копенгагена Никлас Бендтнер, который в свое время защищал цвета Арсенала, вспомнил свой спор с легендарным форвардом Тьерри Анри.

"В мае 2005 года я хорошо проявлял себя в команде Арсенала U-18, после чего меня пригласили тренироваться с основой. Иногда я забывал, что нахожусь на испытательном сроке среди серьезных ребят.

На одной из тренировок мы играли 11 на 11, при этом можно делать максимум 2 касания к мячу. И тут я заметил, как Анри сделал это трижды. "Три касания", – крикнул я, после чего помощник Венгера попросил меня продолжать играть.

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Анри услышал меня. Он вернулся и жестом показал мне помолчать. Через некоторое время я трижды коснулся мяча, но сначала мяч попал мне в пятку, а позже – в носок. Разумеется, учитывая мой статус игрока академии, за это назначили штрафной удар. Я пожаловался и сказал, что правила должны быть одинаковыми для всех.

Анри сказал мне заткнуться, на этот раз с помощью ругани. Сейчас я понимаю, что это был хорошый совет. Но тогда я решил иначе, сказав, что если кто и должен заткнуться, то это он. Тьерри побежал ко мне и выразил мне все в лицо, не обращая внимания на игру. Эшли Коул и Сол Кэмпбелл тоже сказали, чтобы я продолжил играть и замолчал. И я действительно замолчал и чрезвычайно быстро успокоился. Вот что происходит, когда один из лучших форвардов мира кричит на тебя", – цитирует Бендтнера Mirror со ссылкой на автобиографию игрока.

Заметим, в системе Арсенала Бендтнер провел 10 лет, но не смог стать действительно важным игроком для лондонцев. Сейчас 31-летний датчанин защищает цвета Копенгагена, который 7 ноября примет Динамо в Лиге Европы.

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