"Всем привет. Завтра утром я удаляю все свои аккаунты в соцсетях до момента, когда люди с полномочиями смогут регулировать свои платформы с такой же энергией и целеустремленностью, с которой делают это, когда видят нарушения авторских прав.

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Повышенный уровень расизма, травля людей и, как следствие, ментальные проблемы у пострадавших – все это слишком токсично, чтобы просто не замечать. Должна быть какая-то ответственность. Сейчас очень просто создать учетную запись и использовать его для травли и оскорблений без каких-либо последствий, оставаясь анонимом.

Пока это не изменится, все мои аккаунты в соцсетях будут недоступны. Надеюсь, изменения наступят скоро", – написал Анри.

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