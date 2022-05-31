"Мы уже так много раз говорили об этом: дело здесь в том, чтобы мяч оказался в сетке. У Реала был один удар в створ ворот, и он стал голевым. У Ливерпуля ударов было много, но они столкнулись с Тибо Куртуа.

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Я всегда говорю, что не нужно делать громких заявлений перед финалом. Обыграй Реал, а потом говори: "Это была месть". Если ты позволяешь себе говорить такое перед финалом, то должен выиграть его", – цитирует Анри Liverpool Echo.

Напомним, форвард Ливерпуля Мохаммед Салах очень хотел обыграть Реал, поскольку пострадал от мадридцев в киевском финале ЛЧ. Однако египтянин снова был в составе команды, наблюдавшей за тем, как Реалу в очередной раз вручают Кубок чемпионов.

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