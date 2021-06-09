Анри уже находится вместе с командой. Бывший французский футболист будет помогать Роберто Мартинесу на чемпионате Европы 2020 года.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул

"Для меня большая честь и привилегия быть призванным в сборную Бельгии, протянуть руку помощи Роберто Мартинесу и другому персоналу. Это продолжение незаконченной истории. Мы сделаем все, чтобы она была успешной", – цитирует Анри RTBF.be.

К слову, французский специалист имеет опыт работы в этой команде, он был ассистентом главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса в 2016-2018 годах. Последним клубом 43-летнего Анри был канадский Монреаль.

Євро-2020: Лукаку і Ко мчать за титулом, Росія в очікуванні фіаско та казочка кривдника України – прев'ю групи B