Анри прибыл в расположение сборной Бельгии, с которой будет работать на Евро-2020
Легенда сборной Франции Тьерри Анри возобновил работу в тренерском штабе сборной Бельгии.
Анри уже находится вместе с командой. Бывший французский футболист будет помогать Роберто Мартинесу на чемпионате Европы 2020 года.
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"Для меня большая честь и привилегия быть призванным в сборную Бельгии, протянуть руку помощи Роберто Мартинесу и другому персоналу. Это продолжение незаконченной истории. Мы сделаем все, чтобы она была успешной", – цитирует Анри RTBF.be.
К слову, французский специалист имеет опыт работы в этой команде, он был ассистентом главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса в 2016-2018 годах. Последним клубом 43-летнего Анри был канадский Монреаль.
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