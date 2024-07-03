"Игрокам еще не сообщили; мы имеем время до полуночи, чтобы предоставить список. Выпал один футболист, Кефрен Тюрам.

Матчи 1-го тура УПЛ с участием Шахтера и Динамо будут перенесены из-за Олимпиады

Клуб, в который он должен перейти (Ювентус), против его игры на Олимпиаде-2024. Это очень сложно с точки зрения того, что он дает команде и раздевалке. Но мы не можем позволить себе оказаться в ситуации, когда завтра мы внесем его в список, а клуб скажет "нет", – сказал Анри на пресс-конференции.

Напомним, что Кефрен Тюрам должен вскоре стать игроком Ювентуса, который завершает его переход из Ниццы.

Франция на групповой стадии Олимпиады сыграет с США, Гвинеей и Новой Зеландией.

"Саньйолі" образився на Зідана і викурив 250 цигарок, у Бордо назвали расистом, у Грузії – обожнюють і пригощають кавою