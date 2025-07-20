Бывший форвард Барселоны Тьерри Анри вспомнил эпизод с тренировки каталонцев, что, по его словам, навсегда изменил его взгляд на Лионеля Месси. Француз провел в клубе три сезона бок о бок с аргентинцем и стал свидетелем того, как даже в будничных ситуациях гениальность Лионеля поражала.

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В интервью Рио Фердинанду, которое приводит SPORTBIBLE, Анри описал момент, когда Месси разозлился на Хосепа Гвардиолу за несправедливость: "Его сбили на тренировке, но Пеп не дал штрафной. Когда мяч вернулся к вратарю, Месси подбежал, получил пас и дальше просто прошел через всю команду соперников и забил".

Фердинанд добавил: "Тьерри сказал, что сам такое делал в школе с маленькими детьми. Но Месси это сделал против таких, как Яя Туре, Пуйоль, Иньеста, Хави, Бускетс. И это был не одноразовый момент – он делал такое несколько раз".

Анри подытожил: "Я тогда подумал: способен ли Роналду на такое? Я никогда не видел, чтобы он что-то подобное делал. Я такого не видел ни от кого. Я играл с Зиданом и Роналдиньо – но даже они такого не вытворяли. Именно тогда я понял: Месси – совсем другой уровень".

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