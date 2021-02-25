Монреаль на официальном сайте объявил об уходе главного тренера по собственному желанию.

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"Я с тяжелым сердцем принял это решение. Последний год был для меня лично чрезвычайно тяжелым. Из-за всемирной пандемии я не смог увидеть своих детей. К сожалению, постоянные ограничения остаются, а нам придется переехать в США снова на несколько месяцев. Разлука для меня и моих детей слишком обременительна. Поэтому с прискорбием я должен вернуться в Лондон и покинуть Монреаль. Спасибо всем за то, что вы были рядом в этом путешествии, и я желаю вам успехов в будущем", – объяснил свое решение Анри.

Экс-форвард Арсенала и Барселоны возглавил Монреаль в ноябре 2019 года. Под его руководством команда провела 29 матчей – 9 побед, 4 ничьи и 16 поражений.

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