Ливерпуль переиграл Атлетико 3:2 в первом туре Лиги чемпионов. Команда Арне Слота допустила ошибки и упустила преимущество в два мяча. Тьерри Анри считает, что марсисайдцам будет тяжело выиграть Лигу чемпионов из-за слабости в обороне.

Дубль Льоренте и гол ван Дейка на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Ливерпуль – Атлетико – 3:2

"Ливерпуль... Я не знаю, Джейми Каррагер сказал это, но я думаю, что уже с предсезонной подготовки они пропускают слишком много голов, им нужно это прекратить

На днях их снова выручили в матче против Бернли, но ведь нужно искать способ побеждать. Но в Лиге чемпионов, если пропускаешь слишком много голов, победить становится сложно", – цитирует Анри Metro.

Напомним, что Ливерпуль в следующем раунде Лиги чемпионов сыграет против Галатасарая.

