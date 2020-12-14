"Я расскажу вам небольшую историю. Однажды Тьерри Анри пригласил меня к себе домой посмотреть матч Арсенала. Он включил телевизор, и первое, что мы увидели на экране, – это был Джака с капитанской повязкой. После этого Тьерри выключил телевизор. Я спросил: "Что случилось?". Он ответил: "Я не могу смотреть на то, что Джака является капитаном моей команды". Мы так и не посмотрели игру.

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Это демонстрирует то, что думает о нем легенда этого клуба. И сегодня он снова подвел свою команду. Это не в первый раз. Думаю, болельщикам Арсенала это уже надоело", – цитирует Эвра Goal со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, что в матче 12-го тура чемпионата Англии Джака получил прямую красную карточку после грубого подката против форварда Бернли Дуайта МакНилла. В результате его команда осталась в меньшинстве и уступила со счетом 0:1. Швейцарец был капитаном лондонцев в прошлом сезоне, а в нынешней кампании повязку доверили Обамеянгу.

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