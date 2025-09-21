Легенда Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри назвал имя того, кто должен выиграть "Золотой мяч".

В Париже в понедельник, 22 сентября, состоится церемония вручения "Золотого мяча". В эфире популярного шоу на CBS Тьерри Анри и Джейми Каррагер сделали свои прогнозы относительно лучшей шестерки.

Каррагер в шестерку выбрал Усмана Дембеле, Ашрафа Хакими, Килиана Мбаппе, Рафинью, Мохамеда Салаха и Ламина Ямаля. Когда на экране появился топ-6 от Анри все рассмеялись, поскольку француз включил в нее лишь Дембеле.

Напомним, что ни Тьерри Анри, ни Джейми Каррагер не выигрывали "Золотой мяч".

