Анри начал переговоры с Бордо

Экс-нападающий лондонского Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри близок к тому, чтобы оказаться на тренерском мостике Бордо.

Представители бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри начали предварительные переговоры с руководством Бордо, сообщает Sky Sports.

Обидчик Мариуполя Бордо готов побить трансферный рекорд

Ранее появилась информация, что 40-летний Анри может стать новым главным тренером французской команды. На данный момент Анри занимает пост ассистента наставника национальной сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Нынешним главным тренером Бордо является Густаво Пойет, который занял эту должность 20 января 2018 года.

Недавно, 17 августа, руководство клуба уволило специалиста от работы на одну неделю из-за критики в связи с трансфером нападающего Гаэтана Ляборде в Монпелье.

