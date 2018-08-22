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Анри начал переговоры с Бордо

06:00 3 Читати українською
Анри начал переговоры с Бордо
Тьерри Анри / Фото: соцсети

Экс-нападающий лондонского Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри близок к тому, чтобы оказаться на тренерском мостике Бордо.

Представители бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри начали предварительные переговоры с руководством Бордо, сообщает Sky Sports.

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Ранее появилась информация, что 40-летний Анри может стать новым главным тренером французской команды. На данный момент Анри занимает пост ассистента наставника национальной сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Нынешним главным тренером Бордо является Густаво Пойет, который занял эту должность 20 января 2018 года.

Недавно, 17 августа, руководство клуба уволило специалиста от работы на одну неделю из-за критики в связи с трансфером нападающего Гаэтана Ляборде в Монпелье.

Теги
Франция Тьерри Анри Тьерри Анри Бордо Бордо
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