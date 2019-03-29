Анри может вернуться в тренерский штаб сборной Бельгии

"Красные дьяволы" могут вернуть французского специалиста к работе с национальной командой.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассматривает возможность возвращения в тренерский штаб национальной команды Тьерри Анри, который сейчас находится без работы после неудачного вояжа в Монако, сообщает The Sun.

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Напомним, Анри был в тренерском штабе бельгийцев во время Мундиаля в России в прошлом году, однако позже француза назначили главным тренером Монако. В княжестве он провалился и после 104 дней на тренерском мостике команды был уволен из-за неудовлетворительных результатов монегасков.

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