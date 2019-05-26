Анри может стать главным тренером Бетиса

Легенда французского футбола Тьерри Анри может трудоустроиться в Примере.

Руководство Бетиса рассматривает вариант приглашения Тьерри Анри на пост главного тренера клуба, сообщает Mirror.

Лопетеги может возглавить Бетис

Испанский клуб раньше предлагал работу тренеру Ньюкасла Рафаэлю Бенитесу, но тот отказался.

Напомним, Анри был уволен с тренерского кресла Монако уже через 3 месяца после назначения.

По итогам прошлого сезона Бетис занял 10-ю строчку турнирной таблицы.

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