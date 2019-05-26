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Анри может стать главным тренером Бетиса

14:22 23 Читати українською
Анри может стать главным тренером Бетиса
Тьерри Анри / Фото Sky Sports

Легенда французского футбола Тьерри Анри может трудоустроиться в Примере.

Руководство Бетиса рассматривает вариант приглашения Тьерри Анри на пост главного тренера клуба, сообщает Mirror.

Лопетеги может возглавить Бетис

Испанский клуб раньше предлагал работу тренеру Ньюкасла Рафаэлю Бенитесу, но тот отказался.

Напомним, Анри был уволен с тренерского кресла Монако уже через 3 месяца после назначения.

По итогам прошлого сезона Бетис занял 10-ю строчку турнирной таблицы.

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Теги
Испания Бетис Бетис Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес Тьерри Анри Тьерри Анри
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